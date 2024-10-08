Минниханову показали студию виртуальной реальности ТНВ

Раису РТ Рустаму Минниханову презентовали новую студию виртуальной и дополненной реальности ТНВ. Интересно, что «Новый век» одним из первых среди региональных телеканалов в стране запустил виртуальную студию.

Как сообщает ТНВ, ведущих записывают на циклораме — спецфоне зеленого цвета. А виртуальную реальность делают при помощи нейросети.

Данная студия имеет площадь 45 кв. м. Применяя спецоборудование, зрителя перемещает как во времени, так и в пространстве.

В этой студии – три видеокамеры, которые управляются дистанционно. Причем один оператор может управлять сразу тремя камерами-роботами.

Комплекс разработали на основе движка Unreal Engine. Ту же графику можно видеть в блокбастерах Голливуда. Виртуальные студии также работают на «Первом канале» в программе «Время» и на телеканале «Россия сегодня».

По словам гендиректора АО «ТРК «Новый Век» Ильшата Аминова, телеканал словно ворвался в digital-пространство. Он подчеркнул, что это новая технология, какой еще не было в столице Татарстана. Причем раньше ТНВ их внедрили только в Москве.

Аминов также видит большие возможности у виртуальной студии. Ее главным качеством, по его словам, является возможность детально и качественно формировать цифровое пространство вокруг ведущего.

фото: пресс-служба Раиса РТ