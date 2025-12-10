Минниханов предложил провести заседание Российско-Эмиратской межправкомиссии в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 12-м заседании Российско-Эмиратской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Заседание провели сопредседатель с российской стороны – министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр экономики ОАЭ Абдалла бин Тук аль-Маарри.

Рустам Минниханов в своем выступлении рассказал об опыте Татарстана по выстраиванию сотрудничества с ОАЭ. Налажен обмен опытом по таким направлениям, как исламский банкинг, индустрия халяль, мусульманское образование. Вместе с тем динамика товарооборота за последний год показывает необходимость усилить работу. В 2024 году он составил 193 млн долларов, отметил Раис РТ.

«Надеюсь, по итогам заседания будут предложены решения по активизации торговли. Среди направлений, на которые хочу обратить внимание присутствующих, – привлечение эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он поведал собравшимся о созданной в Татарстане инфраструктуре и перечислил налоговые, таможенные и коммерческие преференции.

В числе перспективных направлений Раис РТ упомянул сотрудничество в сфере сельского хозяйства и использовании инновационных биотехнологий в производстве продуктов питания. Делегации республики регулярно участвуют в выставке Gulfood, которая проходит в Дубае. Там представляют продукцию экспортно ориентированные предприятия, которые заключают экспортные контракты.

В своем выступлении Минниханов отметил и еще одно важное направление для сотрудничества – инновационные технологии и цифровизация. К примеру, можно создать площадку для продвижения цифровых решений, разработанных в Татарстане. Уже есть положительный опыт с Катаром, где достигнута договоренность об открытии специализированного центра IT- проектов, напомнил Раис РТ.

Важным фактором для расширения сотрудничества, по оценке Рустама Минниханова, является единая религия – ислам. «Татарстан сегодня – один из наиболее активных регионов в деле сотрудничества со странами исламского мира. По поручению [Президента России] Владимира Владимировича Путина я возглавляю Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Ежегодной федеральной стратегической площадкой для укрепления экономических и культурных связей стал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», – подчеркнул он.

Раис Татарстана также обратил внимание, что партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов – постоянные участники форума. Он пригласил всех участников Межправкомиссии на очередной форум, который пройдет в мае 2026 года, и предложил провести ее очередное заседание в Казани.