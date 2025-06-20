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Экономика 20 июня 2025 19:02

Минниханов предложил перенять опыт ПМЭФ при подготовке к KazanForum

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Минниханов предложил перенять опыт ПМЭФ при подготовке к KazanForum
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Опыт Петербургского международного экономического форума необходимо использовать при подготовке к очередному международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum». Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов, подводя итоги участия Татарстана в ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Положительные отклики получил стенд Татарстана. В целом Петербургский форум держит высокую планку. Мы многому там учимся. В этом году он стал более насыщенным. Нам следует перенять позитивные решения и применять их при подготовке к KazanForum», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В ходе республиканского совещания Раис РТ заметил, что трехдневная рабочая программа татарстанской делегации была очень насыщенной. На полях ПМЭФ-2025 проведено более 50 встреч, включая переговоры с международными партнерами из Туркменистана, Кыргызстана, Индонезии, Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины), Казахстана, Турции, Узбекистана, Бахрейна.

Кроме того, были подписаны соглашения и планы совместных мероприятий с рядом российских регионов. Состоялось заседание Ассоциации инновационных регионов России.

Рустам Минниханов поручил подготовить отчет и план мероприятий по итогам форума, наполнить подписанные документы реальным содержанием.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

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#ПМЭФ #KazanForum #Рустам Минниханов
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