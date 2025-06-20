Минниханов провел на ПМЭФ более 50 встреч

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) свыше 50 встреч. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«По итогам ПМЭФ 2025 Рустам Минниханов провел более 50 встреч», – написала она в своем Telegram-канале.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».