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Экономика 20 июня 2025 17:31

Минниханов провел на ПМЭФ более 50 встреч

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Минниханов провел на ПМЭФ более 50 встреч
Фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) свыше 50 встреч. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«По итогам ПМЭФ 2025 Рустам Минниханов провел более 50 встреч», – написала она в своем Telegram-канале.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

#ПМЭФ #Рустам Минниханов
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