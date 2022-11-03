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Ру Тат
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Политика
3 ноября 2022  19:41

Минниханов поделился с подписчиками фото с королем Бахрейна

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Минниханов поделился с подписчиками фото с королем Бахрейна
фото: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа за внимание к делегации республики, посетившей страну для участия в форуме о диалоге религий. Об этом руководитель РТ рассказал в своем телеграм-канале.

«Каждый наш визит он находит время встретиться и всегда поддерживает все наши инициативы по сотрудничеству. В эти дни в Бахрейне проходит форум про диалог религий, приехали религиозные деятели со всего мира», — поделился Минниханов.

Он напомнил, что сегодня в качестве председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» презентовал модель Татарстана как пример межрелигиозного мира и согласия в стране.

Подробнее о визите Рустама Минниханова, его выступлении можно прочитать в материале «Татар-информа».

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