Минниханов: Празднование Дня Победы в Татарстане должно пройти на самом высоком уровне

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы должны быть организованы на самом высоком уровне. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Руководитель республики призвал уделить пристальное внимание ветеранам Великой Отечественной войны — фронтовикам, труженикам тыла и всем, тем кто внес вклад в общую Победу. Президент напомнил, что сегодня в Татарстане проживает чуть больше 24 тыс. ветеранов, из них лишь 601 человек — непосредственные участники войны.

«Время неумолимо. С каждым годом рядом с нами остается все меньше ветеранов. Нужно оказать им достойное внимание, поблагодарить за ратный подвиг и самоотверженный труд в тяжелые для страны годы», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Также он напомнил, что на следующей неделе, 13 мая, мусульмане будут отмечать окончание Священного месяца Рамадан — Ураза-байрам.

«Во всех мечетях пройдут праздничные службы. Нужно достойно все провести, с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора. Это для мусульман очень серьезный праздник», — цитирует Президента РТ его пресс-служба.

Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил организаторов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В этом году участниками фестиваля стали 65 тыс. детей со всей республики, из них до финала дошли 5,5 тыс. конкурсантов.

«Мы посетили гала-концерт, все было организовано на очень высоком уровне. Это уникальная площадка для творческого развития детей. „Созвездие-Йолдызлык“ создает равные возможности для ребят со всех районов и городов республики», — подчеркнул Рустам Минниханов и призвал активнее привлекать молодежные творческие коллективы при проведении различных культурных мероприятий.

Фото: пресс-служба Президента РТ.