Имена победителей «Созвездия-Йолдызлык» назвали в Казани

В итоговом гала-концерте приняли участие тысяча конкурсантов. Все они — финалисты одного из самых значимых проектов международного уровня. Восходящие звезды эстрадного искусства на протяжении трех с половиной часов радовали зрителей своим творчеством: песнями и танцами.

Так как в этом году проект приурочен году родных языков и народного единства, со сцены прозвучало множество куплетов на разных языках многонациональной республики, а в хореографических номерах были представлены танцевальные традиции разных народов.



Огромное количество подготовленных номеров сменяли друг друга на сцене словно узоры в калейдоскопе, оттого сам концерт прошел весьма динамично. А буйство красок национальных и современных костюмов не оставило никого равнодушным.

«Я горд, что татарстанские дети находятся под светом великой татарской культуры, защищены добротой Президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова, глав муниципальных образований. Открою секрет: только на костюмы главы районов выделяют более трех миллионов рублей! И народ Татарстана платит им всем за это огромной любовью», — поделился главный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.



В этом году победителей фестиваля оказалось такое количество, что представить все номера и наградить всех участников за один вечер было невозможно. Потому вчерашний гала-концерт стал продолжением шоу, которое прошло в конце апреля в стенах культурно-спортивного комплекса «УНИКС».

С начала 2021 года дети из всех районов республики боролись за право выйти в суперфиналы в семи категориях, среди которых сольный и ансамблевый вокал, хореография, конферанс, режиссура видеоклипа, создание музыки, а также текста к песне. На итоговых прослушиваниях компетентным жюри было отсмотрено почти 900 номеров, в которых свои творческие достижения продемонстрировали 5,5 тыс. детей со всего Татарстана.

Более того, география республиканского фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» расширилась благодаря участию талантливых детей из регионов России и стран зарубежья — представителей Москвы, Южно-Курильска, Перми, Нефтекамска, Астрахани, Самары, Ижевска, а также юные артисты из Израиля (город Нетания).



На сцене «Пирамиды» кубками, медалями, дипломами, цветами и подарками от поддерживающих проект организаций были награждены самые выдающиеся конкурсанты. 40 лауреатам фестиваля от Президента РТ Рустама Минниханова были вручены государственные стипендии на общую сумму 2 млн 150 тыс. рублей.

«От имени Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО позвольте поприветствовать вас на гала-концерте одного из крупнейших ежегодных молодежных фестивалей эстрадного искусства в России, который в текущем году проходит в 21 раз. Это цифра свидетельствует об актуальности фестиваля и востребованности в его созидательной миссии. Отрадно, что и сегодня „Созвездие-Йолдызлык“ бережно хранит свои лучшие традиции и продолжает знакомить юных талантов с миром творчества, целью и ценностью которого является самоотдача и высокий профессионализм», — зачитала со сцены письмо от ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе заместитель председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.



Фестивальное движение этого года отличилось тем, что были учреждены и впервые вручены премии от фонда заслуженного деятеля искусств России — знаменитого режиссера, телеведущего и актера Михаила Борисова. Фонд создан фестивалем «Созвездие-Йолдызлык» как дань памяти выдающемуся деятелю культуры, приложившему свою руку к развитию грандиозного проекта. Сертификаты на денежные премии от фонда лучшим педагогам дополнительного образования, которые работают с детьми — участниками «Созвездия-Йолдызлык», были вручены трем молодым специалистам из Тюлячинского, Муслюмовского и Мамадышского районов.

«Слава молодым педагогам, которые занимаются культурным развитием наших детей, и главам регионов, которые их поддерживают. Благодаря этой поддержке, после учебы молодые специалисты возвращаются в свои районы и передают свои знания подрастающему поколению. Этими премиями мы также хотели бы поддержать их», — заметил Туманов.



Еще одним приятным событием этого года стало вручение именных стипендий от выдающихся участников фестиваля прошлых лет — успешных выпускников РАТИ-ГИТИС заслуженных артистов РТ Рузиля Гатина и Айдара Сулейманова, учредителя фонда поддержки современного искусства «Живой город» Дианы Сафаровой и режиссера-постановщика фестивального движения Марины Ясельской. Они отметили творческую деятельность участников и педагогов нынешнего поколения созвездинцев, которые проживают в их родных городах и районах республики.

«Уровень любви и энергии, который мы здесь обмениваемся, просто зашкаливает. „Созвездие“ — это большая семья, и одна из главных ее миссий — это поддержка руководителей, чей вклад в развитие татарстанских детей неоценим», — заметила Диана Сафарова.



Самым волнительным моментом концерта стало объявление обладателей Гран-при фестиваля этого года. Большей торжественности этому моменту придал тот факт, что вручить заветные награды на сцену вышел Президент Татарстана. Публика встретила руководителя республики громкими овациями.

«Я хочу поблагодарить всех за организацию такого красивого праздника. Дорогие участники „Созвездия“, я желаю вам оставаться такими же активными и светлыми. Будьте трудолюбивыми, слушайте своих родителей и педагогов, пусть на вашем пути будет еще много побед и свершений», — обратился со сцены Рустам Минниханов.



Главный приз проекта и премию на общую сумму 350 тыс. рублей разделили между собой ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов и вокальный дуэт из Казани: Миляуша Нугманова и Инсаф Ганибаев.

Напомним, что в этом году в состав членов жюри под председательством народной артистки России и Татарстана, профессора Казанской Консерватории Зили Сунгатуллиной добавились такие имена, как народный артист РФ, режиссёр-постановщик Театра Сатиры Юрий Васильев; чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян; заместитель заведующего кафедрой народного танца Московского государственного института культуры Евгений Кузнецов; композитор, продюсер, академик Национальной академии популярной музыки Андрей Пряжников.

В рамках подготовки к районным этапам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», в районах Татарстана была организована серия бесплатных мастер-классов с участием приглашенных деятелей искусств России и Татарстана. Своим опытом работы поделились: заслуженный деятель искусств Татарстана и Республики Крым, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов; художественные руководители театра танца «Дорога из города» Лилия и Айрат Багаутдиновы; старший преподаватель по вокалу Института театрального искусства Иосифа Кобзона, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко, ведущая фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Марина Ясельская.

Большое фестивальное движение проходит под патронажем Президента Республики Татарстан и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Фото: Михаил Захаров