Минниханов пожелал всем участникам «Кубка Востока» достичь высот в футболе

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в церемонии закрытия международного детского футбольного турнира «Кубок Востока». Он пожелал всем участникам состязаний достичь высот в футболе, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Здесь собрались представители семиь стран, все команды боролись за победу, и эмоции — только позитивные. Огромная благодарность футбольному клубу „Рубин“ как основному организатору турнира, а также всем, кто оказывал поддержку в проведении соревнований», — заметил Рустам Минниханов, выступая перед участниками и гостями события.

Обратившись к юным спортсменам, Раис РТ выразил надежду на то, что среди них появятся известные футболисты. «Я уверен, что у вас все получится», — сказал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь президент правления ФК «Рубин», руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин высказал благодарность Рустаму Минниханову — за всестороннюю поддержку в проведении первого международного турнира в истории клуба.

«„Кубок Востока“ — это яркий пример того, как футбол объединяет города, людей и страны. Большое спасибо всем командам-участницам. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Рустам Нургалиевич, если вы нас поддержите, то мы постараемся сделать этот турнир традиционным», — заверил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, во время турнира «Кубок Востока» был подписан меморандум о сотрудничестве между представителями участников состязаний.

Международный турнир «Кубок Востока», организованный на базе детского оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» неподалеку от озера Лебяжье, проходил с 20 до 22 сентября. Учредили мероприятие футбольный клуб «Рубин» и Министерство спорта Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В соревнованиях приняли участие десять команд. Помимо России, они представляли Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Участниками турнира стали дети в возрасте 10-11 лет. Матчи были организованы в формате семь на семь.

Победила в турнире команда «Рубин» — в финале она обыграла казахстанский «Елимай».