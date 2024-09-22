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Минниханов пожелал всем участникам «Кубка Востока» достичь высот в футболе
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в церемонии закрытия международного детского футбольного турнира «Кубок Востока». Он пожелал всем участникам состязаний достичь высот в футболе, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Здесь собрались представители семиь стран, все команды боролись за победу, и эмоции — только позитивные. Огромная благодарность футбольному клубу „Рубин“ как основному организатору турнира, а также всем, кто оказывал поддержку в проведении соревнований», — заметил Рустам Минниханов, выступая перед участниками и гостями события.
Обратившись к юным спортсменам, Раис РТ выразил надежду на то, что среди них появятся известные футболисты. «Я уверен, что у вас все получится», — сказал он.
В свою очередь президент правления ФК «Рубин», руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин высказал благодарность Рустаму Минниханову — за всестороннюю поддержку в проведении первого международного турнира в истории клуба.
«„Кубок Востока“ — это яркий пример того, как футбол объединяет города, людей и страны. Большое спасибо всем командам-участницам. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Рустам Нургалиевич, если вы нас поддержите, то мы постараемся сделать этот турнир традиционным», — заверил он.
Кроме того, во время турнира «Кубок Востока» был подписан меморандум о сотрудничестве между представителями участников состязаний.
Международный турнир «Кубок Востока», организованный на базе детского оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» неподалеку от озера Лебяжье, проходил с 20 до 22 сентября. Учредили мероприятие футбольный клуб «Рубин» и Министерство спорта Татарстана.
В соревнованиях приняли участие десять команд. Помимо России, они представляли Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Участниками турнира стали дети в возрасте 10-11 лет. Матчи были организованы в формате семь на семь.
Победила в турнире команда «Рубин» — в финале она обыграла казахстанский «Елимай».
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