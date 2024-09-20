Песошин: Уверен, проведение «Кубка Востока» станет доброй традицией

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Казани стартовал международный детский футбольный турнир «Кубок Востока». В церемонии открытия, которая прошла в детском лагере «Молодая гвардия», принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Алексей Песошин поприветствовал участников и гостей турнира от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики. «Футбол традиционно является одним из самых массовых и любимых видов спорта среди татарстанцев. Этим видом спорта у нас в республике занимается свыше 64 тыс. человек», — заметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер также обратил внимание на то, что сейчас в Татарстане большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры: строятся спортивные площадки и залы, футбольные поля и манежи.

Песошин также поблагодарил за предложение провести турнир футбольный клуб «Рубин». «Такие мероприятия дают ребятам возможность найти новых друзей и продемонстрировать свое мастерство», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, особый статус турниру «Кубок Востока» придает участие спортсменов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Премьер-министр РТ поздравил присутствующих с открытием соревнований и пожелал всем хорошего настроения, а участникам — интересной, зрелищной и красивой игры. «Уверен, проведение турнира станет доброй традицией», — заключил Алексей Песошин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратился также советник президента Азиатской футбольной конфедерации Фахад Абдулла Муса аль-Раиси.

Кроме того, из официальных лиц участниками церемонии открытия стали министр спорта РТ Владимир Леонов и президент правления ФК «Рубин», руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что Владимир Леонов оценил важность проведения «Кубка Востока».

Турнир «Кубок Востока» на базе детского оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», находящегося неподалеку от озера Лебяжье, продлится до 22 сентября, в нем участвуют десять команд, состоящих из детей в возрасте 10-11 лет. Матчи проходят в формате семь на семь.