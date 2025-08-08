Минниханов пожелал успехов участникам чемпионата России по легкой атлетике в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале сообщил о старте в Казани чемпионата России по легкой атлетике. Он опубликовал фотографии с открытия, которое состоялось накануне, и сопроводил их комментарием.

«Открыли в Казани чемпионат России по легкой атлетике. Катнашучыларга уңышлар!» – написал татарстанский лидер.

Напомним, официальное открытие чемпионата России по легкой атлетике в Казани состоялось накануне – 7 августа. Праздничное шоу со звездами российской эстрады прошло на Центральном стадионе. Ведущими мероприятия стали комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и Анна Семеновых – одно из главных лиц хоккейного «Ак Барс шоу».

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков в своем приветственном слове поблагодарил Рустама Минниханова за высокий уровень организации соревнований.