«Казань – это эталон»: как Леонов и вездесущий Губерниев открыли ЧР по легкой атлетике

Вчера в Казани состоялось официальное открытие чемпионата России по легкой атлетике. Праздничное шоу с приглашением звезд российской эстрады произошло на Центральном стадионе. Об итогах первого дня соревнований и впечатлениях министра спорта РТ Владимира Леонова от грандиозного спортивного праздника в столице Татарстана – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань – эталон среди российских городов в плане организации и проведения состязаний любого уровня»

С момента полной изоляции российских спортсменов от международных соревнований прошло уже более трех лет. Правда, в некоторых видах, пусть и в нейтральном статусе, наши спортсмены все-таки появляются. Недавний чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре тому подтверждение. Российские пловцы, синхронисты, прыгуны в воду просто блестяще выступили на этих интернациональных стартах.

Легкая атлетика – безусловно, один из тех видов спорта, который сильнее остальных пострадал в связи с международной изоляцией. Страшно подумать, но уже более 10 лет наши атлеты не выступают на мировых первенствах сначала из-за допинговых скандалов, а затем и из-за политического бана. Дорога на Олимпиады, чемпионаты мира пока закрыта, поэтому национальные старты – по сути единственное, что осталось у наших легкоатлетов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем важнее, что в 2025 году соревнования в Казани проводятся с такой широтой и масштабом. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» не скрывает: «Казань – эталон среди российских городов в плане организации и проведения состязаний любого уровня. Спортсменам приезжать в столицу Татарстана всегда отрадно и приятно».

Надо отметить, что действительно в Казани к легкоатлетическому уикенду в начале августа сделали многое. Был отремонтирован Центральный стадион, внутри него сделали косметический ремонт. Министерство спорта РТ обеспечило СМИ полную свободу действий в освещении соревнований, а также сердечно поблагодарило журналистов за внимание к легкой атлетике.

«Хочу сказать огромное спасибо СМИ за работу на этом чемпионате России по легкой атлетике. Важное событие, которое доказывает нашим спортсменам, что и вне международной повести мы можем организовывать соревнования приличного масштаба», – признавался Леонов в разговоре с корреспондентом нашего издания.

Петр Фрадков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для Петра Фрадкова 2025 год – дебютный на посту председателя Всероссийской федерации легкой атлетики. Руководитель отмечает, что работы в вопросе развития этого направления спорта в стране предстоит немало. Но подобные соревнования, как в Казани, показывают заочную конкурентоспособность наших атлетов на мировых первенствах.

«Мы ведем нормальный открытый диалог с Международной федерацией легкой атлетики. Есть понимание в наших отношениях. Соревнования в Казани должны доказать, что уровень российских спортсменов достойный и позволяющий судить о перспективах легкой атлетики даже вне мировых первенств», – подчеркнул Фрадков в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Караваева – лучшая в стометровке, а Никитин с отрывом победил на 5 км

Спортивная программа по легкой атлетике на предстоящих выходных обещает быть событийной. В Казань съехались лучшие легкоатлеты страны, поэтому интрига соревнований должна оказаться весьма любопытной.

Вчера на Центральном стадионе прошли первые старты. На стометровке у женщин лучшей оказалась Юлия Караваева с результатом 11,16. На 5000 метров среди женщин победу одержала Светлана Аплачкина (15.12,87). В метании диска пальму первенства взяла Виолетта Игнатьева (59,46 м), а на ядре сильнее остальных проявила себя Алена Дубицкая (18,21 м).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У мужчин первое место на стометровке осталось за Ярославом Ткаличем (10,15), а на 5000 метрах лучшим стал Владимир Никитин с впечатляющим показателем – 13.36,63.

«Мы успели соскучиться по легкой атлетике в Казани»

По окончании первого дня соревнований на Центральном стадионе состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по легкой атлетике. Ведущими мероприятия стали комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и Анна Семеновых – одна из главных лиц хоккейного «Ак Барс шоу».

Анна Семеновых и Дмитрий Губерниев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С недавнего времени Дмитрий Губерниев является советником министра спорта России Михаила Дегтярева. Без него не обходятся ни одни крупные первенства с участием российских спортсменов. Кубок России по лыжным гонкам, соревнования по водным видам спорта в Сингапуре, теперь и легкоатлетические старты в Казани – Губерниев вездесущ и стабильно активен. В процессе вчерашнего общения с публикой на Центральном стадионе комментатор многократно признавался в любви к Казани как к спортивной столице России.

Когда дошла очередь до приветственного слова Петра Фрадкова, руководитель федерации тепло поблагодарил Раиса Татарстан Рустама Минниханова за высокую организацию соревнований.

«Слова благодарности Рустаму Нургалиевичу за организацию», – отметил Фрадков.

Владимир Леонов, Лейла Фазлеева и Петр Фрадков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

На Центральном стадионе вчера присутствовало порядка 6500

зрителей. Как отмечал Владимир Леонов ранее, всего на данный момент продано более 15 тысяч билетов на соревнования в Казани. Первым днем состязаний по легкой атлетике министр спорта остался доволен. В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» Леонов заявил, что спортсменам и тренерам все в Казани нравится.

«Невероятный стадион, забитый зрителями. Общался сегодня с многими спортсменами, тренерами. Все в полном восторге и говорят, что соревнования в Казани организованы на высочайшем уровне. Отмечают прекрасную атмосферу на трибунах. Руководители Федерации легкой атлетики тоже отметили, что первый день соревнований прошел отлично. Последний раз чемпионат России по легкой атлетике мы проводили в далеком 2018 году. Успели соскучиться. Надеемся, что и следующие дни пройдут так же замечательно», – сказал Леонов.

Татьяна Куртукова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершилась церемония открытия чемпионата России по легкой атлетике в Казани выступлением певицы Татьяны Куртуковой. Не обошлось, разумеется, и без исполнения культовой «Матушки», вызвавшей фурор на трибунах.

Начало соревнований в столице Татарстана положено. Дальше будет только интереснее.