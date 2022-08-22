Минниханов пожелал успехов «Ак Барсу» и «Нефтехимику» в новом сезоне КХЛ

Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал удачи татарстанским хоккейным клубам «Ак Барс» (Казань) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Желаю успешного сезона в Континентальной хоккейной лиге игрокам клубов «Ак Барс» и «Нефтехимик», которые представляют Татарстан в соревнованиях за Кубок Гагарина!» – заявил Минниханов в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня в «Татнефть-Арене» состоялась встреча Президента РТ с руководством, тренерским штабом, а также игроками «Ак Барса», на которой Минниханов выступил с обращением и пожеланиями.

Стоит отметить, что подобные встречи руководитель республики проводит регулярно. Минниханов встречается с «Ак Барсом» перед началом сезона и перед стартом в плей-офф за Кубок Гагарина.

Далее «Ак Барс» примет участие в предсезонном турнире, который пройдет с 26 по 29 августа в Казани. После него команда Олега Знарка стартует в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч казанцы сыграют 3 сентября в Москве против местного «Динамо».