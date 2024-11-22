Минниханов пожелал Казанскому университету успехов и новых открытий

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Казанский университет с 220-летием в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В этот день отдельные слова благодарности научно-педагогическому составу! За свою многолетнюю историю вуз воспитал целую плеяду выдающихся людей, которые гордо носят звание выпускника Казанского университета! Студентам — успехов в учебе!» — заметил Раис РТ.

«Безнең университетыбыз белән горурланабыз! Аңа уңышлар һәм яңа ачышлар телибез! (в переводе с татарского — „Гордимся нашим университетом! Желаем ему успехов и новых открытий!“)» — заключил Рустам Минниханов.