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Общество 22 ноября 2024 18:40

Минниханов пожелал Казанскому университету успехов и новых открытий

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Минниханов пожелал Казанскому университету успехов и новых открытий
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Казанский университет с 220-летием в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В этот день отдельные слова благодарности научно-педагогическому составу! За свою многолетнюю историю вуз воспитал целую плеяду выдающихся людей, которые гордо носят звание выпускника Казанского университета! Студентам — успехов в учебе!» — заметил Раис РТ.

«Безнең университетыбыз белән горурланабыз! Аңа уңышлар һәм яңа ачышлар телибез! (в переводе с татарского — „Гордимся нашим университетом! Желаем ему успехов и новых открытий!“)» — заключил Рустам Минниханов.

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#Рустам Минниханов #казанский университет
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