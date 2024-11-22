Минниханов назвал КФУ флагманом научно-образовательного комплекса России

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Казанский федеральный университет сыграл важную роль в развитии мирового научного познания в самых различных направлениях. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном собрании в честь 220-летия КФУ, которое прошло в стенах Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«Сегодняшняя встреча – это прежде всего дань уважения ученым и педагогам, навсегда вписавшим Казанский университет в славную летопись мировой науки. В его стенах сделаны открытия, без преувеличения, мирового уровня», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение ученых и преподавателей вуза достойно продолжают дело своих великих предшественников.

«Сегодня Казанский университет – флагман научно-образовательного комлекса Татарстана и России, мощный драйвер социально-экономического развития республики и ПФО», – отметил Раис РТ.

Он добавил, что трудно переоценить вклад КФУ в реализацию стратегических инициатив развития отечественной системы высшего образования. Минниханов подчеркнул, что в рамках национальгого проекта в Татарстане успешно функционирует один из десяти российских научных центров мирового уровня.

«Результат его деятельности активно применяется в нашей стране и за рубежом при освоении трудноизвлекаемых запасов нефти», - добавил Раис республики.

По его словам, специализированный учебный центр для одаренных летей со школьной скамьи готовит будущую интеллектуальную элиту инновационных отраслей отечественной экономики. Кроме того, передовая инженерная школа вуза способствует укреплению кадрового потенциала в критически важной отрасли – машиностроительном комплексе.

Минниханов отдельно подчеркнул, что студенты вуза стали лидерами в стране по количеству проектов-победителей федерального конкурса «Студенческий стартап». Кроме того, КФУ ведет работу по сохранению языков и богатого культурного наследия Татарстана.

Символично, что юбилей университета пришёлся на год научно-технологического развития в республике. Минниханов убежден, что КФУ внесет достойный вклад в обеспечение технического лидерства России.