Минниханов поздравил животноводов Кукмора с рекордным суточным надоем молока

Раис Татарстана Рустам Минниханов

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Животноводы Кукморского района Татарстана увеличили валовой надой молока до 500 тонн в сутки. Телеграмму с поздравлениями в адрес тружеников муниципалитета Раис РТ Рустам Минниханов направил главе района Сергею Димитриеву, о чем рассказал на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Уважаемые труженики Кукморского муниципального района! От всей души поздравляю вас с большой трудовой победой — 500 тоннами валового надоя молока в сутки. Эта цифра стала рекордной не только в истории района, но и всей нашей республики», — подчеркнул в поздравительной телеграмме Раис РТ.

«Отмечу, что кукморцы из года в год подают замечательный пример целеустремленной и самоотверженной работы всем татарстанским животноводам. Ваш непростой труд, требующий высочайшего профессионализма и ответственного отношения к делу, заслуживает особых слов благодарности. Искренне признателен каждому, кто причастен к очередному впечатляющему результату — достойному вкладу в развитие молочного скотоводства и обеспечение продовольственной безопасности Татарстана. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо любимой республики и страны», — добавил Рустам Минниханов.

«Бу югары казанышыгыз барыгызга да яңадан-яңа көч-куәт өстәсен, алга таба да дәртләнеп эшләргә этәргеч булсын. Зур рәхмәт сезгә, кадерле якташлар! (в переводе с татарского —„Пусть это ваше высокое достижение придает вам все новые и новые силы, будет способствовать дальнейшей работе. Спасибо вам, дорогие земляки!“)» — заключил Раис Татарстана.