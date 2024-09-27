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Минниханов поздравил воспитателей и нянечек с профессиональным праздником
Во время своего обращения Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.
«Пользуясь приятной возможностью, хочу поздравить всех воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником, который отмечается в нашей стране сегодня, 27 сентября. В Татарстане много замечательных воспитателей, для которых это не просто работа, но и призвание, дело всей жизни», - улыбнулся Минниханов.
Он попросил подняться воспитательниц и нянечек, которые были приглашены на обращение. Среди них те, кто проработал в учреждениях дошкольного образования более 20, 30 и даже 40 лет.
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