Минниханов поздравил волейболистов «Зенита-Казани» с победой в Кубке России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейболистов «Зенита-Казани» с уверенной победой в Кубке России. Поздравительная телеграмма адресована президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, старшему тренеру команды Алексею Вербову и всему коллективу клуба.

«Блестящая, слаженная игра, которую показал казанский клуб в финале соревнований, — безусловное подтверждение непревзойденного мастерства и несгибаемой силы воли всех игроков, высочайшего профессионализма и грамотных решений тренерского штаба, эффективной и плодотворной работы менеджеров», — отмечается в телеграмме.

Президент сказал, что общий и подвижнический труд всего коллектива — одно из главных слагаемых успеха.

«Особо ценно, что зенитовцы стали обладателями почетного трофея и титула сильнейшей команды страны в 10-й раз, установив рекорд в истории турнира», — отметил Рустам Минниханов.