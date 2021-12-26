«Зенит-Казань» выиграл десятый Кубок России

Сегодня в Санкт-Петербурге «Зенит-Казань» обыграл в финале Кубка России московское «Динамо» со счетом 3:0 и завоевал первый за последние два года трофей.

С декабря 2019 года, когда казанцы взяли в Москве свой девятый по счету Кубок России, «Зенит-Казань» больше ничего не выигрывал. И вот — десятый Кубок!

«Динамо» в полуфинале в 12-й раз подряд обыграло питерский «Зенит», казанцы взяли верх над новосибирским «Локомотивом». Москвичи являются действующими чемпионами страны и обладателями Кубка России. В нынешнем чемпионате российской Суперлиги динамовцы в Казани нанесли единственное пока поражение в турнире «Зениту», что до предела усилило интригу к кубковому финалу.

Встречу казанцы начали в оптимальном сочетании: Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Мика Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии казанцы сразу ушли вперед — 4:2, но динамовцы мгновенно ответили впечатляющим рывком — 4:6. Затем еще несколько раз москвичи вырывались вперед на одно очко, 8:9. После этого зенитовцы методично принялись наращивать свое преимущество. «Динамо» очень много ошибалось на своих атаках, хотя подавало прилично, заработав три эйса против двух казанских. С середины сета «Зенит» ушел в отрыв — 14:14, 17:14. Остальное было делом техники. Блок, удар Михайлова, ошибка москвичей, партия — 25:18.

Вторую партию динамовцы начали бодро — 0:2, ответ «Зенита», 4:2 после двух подряд атак по переходящему мячу Вольвича. А потом Дмитрий Волков набрал три очка кряду скидкой и двумя эйсами, 10:3. «Динамо» пыталось выровнять игру, 16:14. Но слишком велик был перевес казанцев практически во всех компонентах волейбола, кроме подачи. И главное, зенитовцы ошибались заметно реже соперников. Точку в сете фирменным ударом поставил Михайлов, 25:19.

Дебют третьего сета остался за «Динамо», 2:5 после двух блоков и эйса. Ответ «Зенита» не заставил себя долго ждать — 7:5. К середине партии игра предсказуемо обострилась, 17:16. Подошла нервная концовка — 22:20, 24:23. Но последнее слово в матче осталось за «пулеметом Максимом» — Михайлов поставил точку в партии, 25:23. Десятый Кубок России у казанцев.

Следующий матч казанцы проведут 4 января, сыграв дома в Суперлиге с «Факелом» из Нового Уренгоя.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).