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Официальная хроника
8 апреля 2022  11:12

Минниханов поздравил ватерполистов казанского «Синтеза» с победой на чемпионате России

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Минниханов поздравил ватерполистов казанского «Синтеза» с победой на чемпионате России
Фото: телеграм-канал Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками казанской ватерпольной команды «Синтез». Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

Напомним, 19 марта в финальном матче чемпионата России по водному поло казанцы в своем бассейне «Оргсинтез» обыграли волгоградский «Спартак» со счетом 12:8 и третий год подряд стали чемпионом страны. 

«Поздравил игроков и весь состав ватерпольной команды „Синтез“ с победой в чемпионате России сезона 2021/2022, уже третьей подряд и четвертой в истории клуба! Барыгызга да яңа җиңүләр, сәламәтлек һәм имин тормыш телим!» — написал в публикации Рустам Минниханов.

#Рустам Минниханов #вк синтез
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