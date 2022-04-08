Минниханов поздравил ватерполистов казанского «Синтеза» с победой на чемпионате России

Фото: телеграм-канал Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками казанской ватерпольной команды «Синтез». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 марта в финальном матче чемпионата России по водному поло казанцы в своем бассейне «Оргсинтез» обыграли волгоградский «Спартак» со счетом 12:8 и третий год подряд стали чемпионом страны.

«Поздравил игроков и весь состав ватерпольной команды „Синтез“ с победой в чемпионате России сезона 2021/2022, уже третьей подряд и четвертой в истории клуба! Барыгызга да яңа җиңүләр, сәламәтлек һәм имин тормыш телим!» — написал в публикации Рустам Минниханов.