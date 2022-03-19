«Синтез» стал чемпионом, обыграв дома волгоградский «Спартак» со счетом 12:8

В финальном матче чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» в своем бассейне «Оргсинтез» обыграл волгоградский «Спартак» со счетом 12:8 и второй год подряд стал чемпионом страны.

Золотые медали чемпионата страны сегодня разыграли сильнейшие команды страны в последние годы. «Синтез» — чемпион действующий, «Спартак» — 12-кратный чемпион страны, выигравший регулярный чемпионат.

Хозяева уверенно начали «золотой» матч. Перекладина, штанга и точный бросок Николая Лазарева. Игорь Бычков реализовал большинство, 2:0. Волгоградцы отыграли один мяч, а Игорь Бычков у хозяев не реализовал пенальти, но тут же реабилитировался и забил с игры, 3:1. Однако за 12 секунд до конца первой четверти спартаковцы сократили разрыв в счете до минимума, 3:2.

Второй период «Синтез» провел очень мощно. Роман Шепелев — 4:2. Гости с пенальти сокращают отрыв, 4:3, но Шепелев делает дубль в большинстве, и Даниил Пронин забил в большинстве, 6:3. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 7:4.

Третья четверть началась с гола Алексея Рыжова-Аленичева в большинстве. Адель Латыпов в равных составах довел счет до 9:4. Правда, Артем Одинцов у казанцев завершил участие в матче после трех удалений. Дальний бросок Бычкова, 10:4, хет-трик Игоря. Еще один сверхдальний бросок Латыпова — 11:5.

В последней восьмиминутке в большинстве «Спартак» отличился, 11:6. Иван Сучков у «Синтеза» покидает бассейн после трех удалений, а Латыпов формляет свой хет-трик в большинстве, 12:6. Четверть выиграли волгоградцы, а чемпионами стали казанцы.

«Синтез» (Казань) — «Спартак» (Волгоград) — 12:8 (3:2, 4:2, 4:1, 1:3).