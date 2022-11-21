Минниханов поздравил Токаева с победой на выборах Президента Казахстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с переизбранием казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. Руководитель республики подчеркнул, что доверие, оказанное гражданами Казахстана своему Президенту, особенно ценно в столь нестабильное время.

Минниханов отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества и дальнейшее укрепление татарстано-казахстанских связей.

«Надеюсь, многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном в рамках российско-казахстанских отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря нашим совместным созидательным усилиям», — заявил Президент РТ в телеграмме.

Напомним, ранее Токаева поздравил и Президент России Владимир Путин. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.