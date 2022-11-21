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Ру Тат
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Официальная хроника
21 ноября 2022  11:12

Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост Президента Казахстана

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Убедительная победа на внеочередных выборах Президента Казахстана поможет Касым-Жомарту Токаеву в продвижении собственного курса развития республики. Об этом в телеграмме с поздравлениями написал Президент России Владимир Путин.

«Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию», — подчеркивается в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение глава государства пожелал коллеге всяческих успехов, здоровья и благополучия.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев #президентские выборы
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