Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем воссоединения Крыма с Россией.

«Одиннадцать лет прошло с того мартовского дня, когда на Общекрымском референдуме жители полуострова сделали свой выбор в пользу возвращения Республики Крым и города Севастополя в состав единой России. Тем самым была открыта новая страница в многовековой летописи причерноморских земель. Мужество и вера, преданность памяти героических дедов и прадедов, любовь к нашей общей Отчизне – вот те движущие силы, что помогли крымчанам выстоять в тот трудный период. «Крымская весна» 2014 года стала важнейшей вехой в истории современного Российского государства», – цитирует Минниханова его пресс-служба.

Руководитель республики отметил, что сегодня на повестке дня стоят новые непростые задачи.

«Трудолюбие, творческий потенциал, созидательная энергия и патриотизм жителей полуострова направлены на противостояние внешним угрозам, защиту родной земли, реализацию национальных целей развития и перспективных планов модернизации региональной экономики, проведение социальных реформ и повышение уровня жизни. Многонациональный Татарстан, как и многие другие субъекты РФ, оказывает значительную поддержку в этих вопросах», – добавил Раис РТ.

Он также выразил уверенность в том, что дружественное многостороннее сотрудничество между братскими народами, основанное на общности исторического наследия, близости духовных ценностей и культурных традиций, будет и дальше развиваться в самых разных областях.

«Сплотившись вокруг общенационального лидера Президента России Владимира Владимировича Путина, наш народ выступает единым фронтом в стремлении отстоять суверенитет и интересы России, сделать все необходимое для избавления мира от неонацизма. Только так мы сможем построить достойное и спокойное будущее, в котором будут счастливы наши дети, внуки и правнуки. Убежден, совместными усилиями обязательно достигнем поставленных целей, решим задачи любой сложности, добьемся новых ярких побед», – подчеркнул Минниханов.

Он также пожелал всем здоровья, мира и счастья.

«И пусть День воссоединения Крыма с Россией укрепит нашу уверенность в благополучной жизни грядущих поколений в единой и свободной стране», – пожелал руководитель республики.

Напомним, 11 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь вошли в состав России. Именно в этот день в Кремле Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Решение приняли на основе всеобщего референдума, на котором большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.