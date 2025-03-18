На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на медиафасаде футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани запустили ролик со словами поддержки жителям Крыма и Севастополя. Видео транслируют в честь Дня воссоединения этих двух городов с Россией.

«Крымская весна. 11 лет в родной гавани», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь вошли в состав России. Именно в этот день в Кремле Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Решение приняли на основе всеобщего референдума, на котором большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.

видео: «Татар-информ»