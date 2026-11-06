Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции республики

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции Татарстана. В своем обращении он отметил, что Основной закон, принятый 34 года назад, стал правовой основой развития региона и объединил представителей разных национальностей и конфессий.

«Он объединил представителей разных национальностей и конфессий, проживающих на нашей земле, закрепил гарантии прав и свобод граждан и дал серьезный импульс социально-экономическому и общественно-политическому развитию, духовному возрождению республики», – говорится в обращении.

Отдельную благодарность Минниханов выразил Первому Президенту Татарстана, Герою Труда России Минтимеру Шаймиеву. По словам Раиса республики, в годы кардинальных перемен его политическая мудрость, дальновидность и последовательность, а также опора на доверие многонационального народа помогли сохранить мир и согласие, удержать созидательный курс и заложить фундамент для будущих достижений.

«Мы и сегодня продолжаем следовать этим принципам – опираясь на конституционные нормы, совершенствуем законодательство, чтобы оно оставалось актуальным, эффективным и надежно защищало интересы людей», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он также заявил, что республика вносит весомый вклад в укрепление страны, обеспечение ее обороноспособности и технологического суверенитета. При поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства и Федерального Собрания в регионе реализуют национальные проекты.

«Мы видим, как преображается республика, растет качество жизни, создаются новые возможности для каждого жителя республики. При этом мы бережно сохраняем наше культурное наследие, языки, традиции и обычаи народов, живущих в республике: это наше богатство и наша сила», – говорится в обращении.

Минниханов подчеркнул, что за достижениями Татарстана стоит труд рабочих, инженеров, учителей, врачей, предпринимателей, ученых и всех, кто вкладывает силы и знания в развитие родного края. Он также выразил уважение защитникам Отечества, которые выполняют воинский долг и обеспечивают безопасность страны.

В завершение Раис Татарстана поблагодарил жителей за труд, неравнодушие и вклад в общее дело.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и новых свершений на благо родной республики и всей нашей великой страны. С праздником, дорогие татарстанцы! С Днем Конституции Республики Татарстан!» – поздравил жителей Минниханов.