Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем герба республики. Он выложил в своем Instagram ролик, в котором юный ведущий Ислам рассказал об истории возникновения символа.

Ислам отметил, что герб республики с крылатым барсом был утвержден 7 февраля 1992 года. Автор идеи — ученый Назым Ханзафаров, а воплотил ее художник-монументалист Риф Фахрутдинов.

«Как должен выглядеть герб, решалось очень долго. Рассматривались зилант, башня Сююмбике, в итоге был выбран он — защитник народа Татарстана. Герб выполнен в цветах флага республики: солнце красное, барс и цветок на щите белые, обрамление зеленое, а вот щит, национальный орнамент и надпись „Татарстан“ золотистые», — рассказал юный ведущий.

Интернет пользователи присоединились к поздравлениям. «Милләтебез һәр буында балкып яшәсен», «С праздником герба, мой любимый Татарстан», — написали подписчики.

Об альтернативных вариантах герба, преемственности с Волжской Булгарией и развитии главного государственного бренда Татарстана, которому в этом году исполняется 30 лет, можно прочитать в большом материале ИА «Татар-информ».