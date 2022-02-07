«За символом республики стоит глубокий смысл»: гербу Татарстана исполняется 30 лет

Главному символу республики – крылатому Ак барсу сегодня исполняется ровно 30 лет. Об альтернативных вариантах герба, преемственности с Волжской Булгарией и развитии главного государственного бренда Татарстана в интервью ИА «Татар-информ» рассказал председатель Геральдического совета при Президенте РТ Рамиль Хайрутдинов.

Рамиль Хайрутдинов: «Герб Татарстана олицетворяет собой мощь, силу, историю и культуру – все в одном изображении» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В небольшом изображении воплощено множество смыслов»

— Рамиль Равилович, 7 февраля исполняется 30 лет со дня утверждения государственного герба Татарстана. Как у республики появился собственный герб, почему был выбран именно барс и зачем ему крылья? Что означают все эти символы?

— Добрый день. Отсчет к созданию собственного герба стартовал в республике еще в 1990-м году, когда состоялось принятие Декларации о суверенитете Татарстана. Сразу же была создана комиссия, которая приступила к разработке нового социально-политического устройства республики. Было принято решение провести масштабную работу по созданию новой символики Татарстана — флага и герба.

Герб Татарстана олицетворяет собой мощь, силу, историю и культуру — все в одном изображении. В небольшом по сути изображении воплощено множество смыслов. Здесь отображены все цвета флага Татарстана — белый, зеленый, красный. В этом дух преемственности.

Что такое барс? Если посмотреть историю и культуру народов Евразии, иранских народов, скифов, тюркских народов, то везде образ барса входит в основу мифологии. Он олицетворяет собой интерпретацию плодородия и богатства. Также барс — это надежность, защита и сила.

Смотрим дальше. У барса есть крылья, в них 7 перьев. Наличие крыльев отображает стремление вверх, полет — республика стремится к достижению результатов. То есть мы не приземленные, смотрим на перспективу.

«Отдельно обращу внимание на фон герба. Это не просто красный круг, на самом деле это диск солнца» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Если приглядеться к изображению, то наш снежный барс — боевой. У него есть клыки, когти. Это означает, что народы республики способны постоять за себя, а также защитить тех, кто в этом нуждается. То есть мы стоим на защите Родины.

Отдельно обращу внимание на фон герба. Это не просто красный круг, на самом деле это диск солнца. Красное солнце на гербе Татарстана — это сама жизнь, это успех и счастье, расцвет. На боковом щите барса изображен цветок астры, который символизирует долголетие, неиссякаемый источник жизни. Что касается хвоста, то он показывает доброжелательность и спокойствие.

«За эти 30 лет наш герб прошел проверку временем»

— При каких обстоятельствах утверждался новый герб Татарстана? На ваш взгляд, какую роль в истории становления республики сыграл этот символ?

— При Верховном Совете республики была создана профильная конституционная комиссия, которую возглавил Минтимер Шарипович Шаймиев. И речь шла о подготовке Конституции Татарстана. Это напрямую связано с появлением новой символики, потому что данные положения были зафиксированы в одной из основных статей Конституции. В составе комиссии появилась рабочая группа, которую возглавил в то время народный депутат, поэт Ренат Харис.

«Сам герб был утвержден 7 февраля 1992 года. На сегодняшний день наш герб является одним из самых запоминающихся, ярких символов субъектов Российской Федерации» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Были объявлены конкурсы на создание флага, герба и гимна. Шли многочисленные обсуждения, причем зачастую эти дискуссии принимали очень жесткий, острый характер. Дискуссии бушевали и в республиканской прессе, которая публиковала возможные проекты новой символики Татарстана.

Сам герб был утвержден 7 февраля 1992 года, и за эти 30 лет он прошел проверку временем. На сегодняшний день наш герб является одним из самых запоминающихся, ярких символов субъектов Российской Федерации.

«Было предложение изобразить на гербе волка»

— Вы упомянули варианты предлагавшихся гербов. Что они собой представляли?

— Тут нужно выразить огромную благодарность Ренату Харису за то, что он зафиксировал и сохранил эти разнообразные варианты и предложения, которые поступали рабочей группе со всей республики. Когда смотришь на них, можно отметить и народное творчество, и профессиональные эскизы.

Если группировать весь объем предложений по гербу, то можно их условно разделить на несколько категорий. В первую категорию можно отнести знаковые визуальные символы столицы республики — Спасскую башню Казанского Кремля, башню Сююмбике и другие.

«В красках эту идею реализовал художник-монументалист, член Союза художников Татарстана Риф Фахрутдинов (на фото – второй справа)» Фото: old.gossov.tatarstan.ru

В отдельную категорию можно отнести большое количество зооморфных символов, связанных с животными и природой. Например, было предложение изобразить на гербе волка.

В итоге после множества споров и дискуссий свой вариант со снежным барсом предложил доктор наук, филолог Назым Ханзафаров. Он являлся именно автором самой идеи, предложил под нее обоснование — обращение к истокам геральдики волжских булгар. Затем в красках эту идею реализовал художник-монументалист, член Союза художников Татарстана Риф Фахрутдинов. То есть нынешний герб Татарстана — это плод совместной работы множества людей, специалистов.

«Барс являлся тотемным животным для одного из булгарских племен»

— До становления современной республики Татарстан существовал в разном виде на протяжении более тысячи лет. Как современный герб республики соотносится с древними гербами Казанского ханства, Волжской Булгарии, Казанской губернии? Можно ли здесь найти преемственность символов?

— Здесь можно проследить прямую преемственность. Например, у барса приподнята правая лапа — это традиционный геральдический жест, обозначающий верховенство власти. Это прямая отсылка к гербу Волжской Булгарии. Если посмотреть на печати времен Ивана Грозного и последующие, то можно увидеть варианты обозначения Булгарского княжества, Булгарского царства — везде оно называлось по-разному.

«В гербе Болгарской земли мы видим животное с приподнятой правой лапой. На некоторых рисунках оно изображается в виде барса» Фото: kitaphane.tatarstan.ru

И если Казанское ханство мы узнаем через василиска (зилант), то в гербе Болгарской земли мы видим животное с приподнятой правой лапой. На некоторых рисунках оно изображается в виде барса, в других местах — в виде ягненка в стиле уже христианской мифологии.

По мнению ряда исследователей, именно барс являлся тотемным животным для одного из булгарских племен. Вместе с тем данное животное входило также в 12-летний животный календарь. То есть символ барса — очень древний и напрямую связан с историей тех народов, которые проживали в Евразии.

Все это стало основой для разработчиков современного герба, которые воплотили эти исторические связи в ярком образе главного символа Татарстана.

«Узнаваемость татарстанского герба в качестве бренда республики уже сложилась» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Наш снежный барс стал настоящим брендом, он прочно ассоциируется с Татарстаном»

— В современном мире с развитием соцсетей и интернета все большую роль играют бренды. Это касается как частных компаний, так и регионов, и целых стран. С этой точки зрения, насколько герб Татарстана сегодня узнаваем как бренд? Нужно ли продвигать этот символ в качестве визитной карточки нашей республики?

— Узнаваемость татарстанского герба в качестве бренда республики уже сложилась. Конечно, речь идет не о полном копировании герба, поскольку он юридически защищен законом, но о рождении ассоциации с конкретным символом. Наиболее яркие и значимые гербы, их элементы всегда превращаются в бренд.

И наш снежный барс хороший тому пример, сегодня он прочно ассоциируется с Татарстаном. Возьмем хотя бы спорт — все знают хоккейную команду «Ак Барс», этот особый символ теперь узнают люди по всей стране. Появилось множество подражаний, повторений на эту тему среди других клубов. И это только один пример.

«Все знают хоккейную команду “Ак Барс”, этот особый символ теперь узнают люди по всей стране» Фото: © ИА «Татар-информ»

На сегодняшний день герб Татарстана кому-то может показаться уже привычным, обычным символом республики. Но за ним стоит глубокий философский смысл, история и культура многих веков. Выбор нашего герба — это не случайное стечение обстоятельств, а настоящее озарение и художников, и исследователей, и других участников его создания. Им удалось собрать воедино целую палитру смыслов, при этом герб получился легким, ярким, не перегруженным и запоминающимся с первого взгляда.

Хотелось бы, чтобы этот символ сопровождал историю нашей родной республики еще очень долгие годы.

— Спасибо за интервью!

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»