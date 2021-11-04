Минниханов поздравил своих подписчиков в соцсетях с Днем народного единства

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» с Днем народного единства.

«Сегодня в России отмечается День народного единства — важный праздник укрепления мира между нациями и религиями! Калганын дустым Ислам сөйләр, видеоны карагыз! Барыгызны да бәйрәм белән!» («Всё остальное расскажет мой друг Ислам, смотрите видео! С праздником всех!») — написал руководитель республики.

В прикрепленной Президентом РТ видеозаписи юный ведущий по имени Ислам рассказал о Дне народного единства, назвав его «одним из самых молодых и одновременно старейших праздников нашей страны».

Ислам напомнил, что День народного единства установлен в память об освобождении Москвы от польско-литовских интервентов ополчением во главе с князем Дмитрием Пожарским и мещанином Кузьмой Мининым. Обратил он внимание и на связь этого события с Татарстаном — князь Пожарский вступил в освобожденный Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.

Затем ведущий на татарском языке заметил, что в республике проживают представители более чем 170 национальностей, и вспомнил об объявленном в регионе Годе родных языков и народного единства. «Мы можем представлять разные народы, говорить на разных языках. Главное, что все мы живем в дружбе и согласии», — заключил он.