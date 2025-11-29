news_header_top
Общество 29 ноября 2025 14:26

Минниханов поздравил студентов Татарстана с Гран-при «Российской студенческой весны»

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил студентов республики с завоеванием Гран-при XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – первой такой победой с 2019 года.

В этом году фестиваль прошел в Казани и собрал 2 тыс. студентов из 82 регионов страны. Татарстан представляли 75 участников из десяти вузов. Они стали лауреатами в 14 номинациях и получили четыре специальных награды.

«Вы молодцы! Дальнейших успехов, ребята, в учебе и творчестве! Алга, егетләр һәм кызлар!» – написал Минниханов в своем канале в МАХ.

