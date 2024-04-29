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Минниханов поздравил «Стрелу-Ак Барс» с победой в Суперкубке России
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с регбийным клубом «Стрела-Ак Барс», который сегодня одержал победу в Суперкубке России.
«Наш регбийный клуб „Стрела-Ак Барс“ взял Суперкубок страны! Егетләр! Булдырасыз!» — говорится в подписи к ролику.
Финал состоялся в Саранске. Противником казанцев стал клуб «Локомотив» из Пензы. В основное время команды сыграли вничью — 19:19. Победитель был определен в серии послематчевых ударов, который со счетом 3-1 завершился в пользу казанцев.
Как сообщила пресс-служба Правительства РТ, на трибунах спортсменов из Казани поддерживал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov
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