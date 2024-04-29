Минниханов поздравил «Стрелу-Ак Барс» с победой в Суперкубке России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с регбийным клубом «Стрела-Ак Барс», который сегодня одержал победу в Суперкубке России.

«Наш регбийный клуб „Стрела-Ак Барс“ взял Суперкубок страны! Егетләр! Булдырасыз!» — говорится в подписи к ролику.

Финал состоялся в Саранске. Противником казанцев стал клуб «Локомотив» из Пензы. В основное время команды сыграли вничью — 19:19. Победитель был определен в серии послематчевых ударов, который со счетом 3-1 завершился в пользу казанцев.

Как сообщила пресс-служба Правительства РТ, на трибунах спортсменов из Казани поддерживал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov