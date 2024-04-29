Казанская «Стрела-Ак Барс» стала обладателем Суперкубка России по регби

Фото: пресс-служба регбийного клуба «Стрела-Ак Барс»

Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» стал победителем Суперкубка России по регби. Финальный матч против пензенского «Локомотива» прошел в Саранске. Как сообщает Правительство РТ, матч посетил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В основное время команды сыграли вничью — 19:19. Победитель был определен в серии послематчевых ударов, который со счетом 3-1 завершился в пользу казанцев.

Игра стала для обеих команд первой за полгода. Интересно также, что это первый розыгрыш Суперкубка с 2017 года и первый такой трофей в активе «Стрелы». Подробнее о ходе матча — в материале «ТИ-Спорт».

В первом туре чемпионата России 4 мая «Стрела» примет на своем поле ВВА-Подмосковье.