Минниханов поздравил с Новым годом детей из семей мобилизованных татарстанцев

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с наступающим Новым годом детей из семей мобилизованных татарстанцев, пришедших на елку на территории Казанского Кремля. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

«Мы хотели сделать для вас что-то особенное. Елка здесь установлена впервые. Эта историческая площадь, и она еще никогда под Новый год не использовалась. Мы привели эту территорию в порядок, и вы — самые первые гости в Кремле на этой площадке», — сказал Минниханов.

Он отметил, что главное в жизни многих людей — дети, и важно, чтобы они росли и получили хорошее образование.

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и другие.

В Казанском Кремле впервые открылся двор Присутственных мест — на его территории расположилась праздничная площадка, на которой до 15 января будут проводиться разные новогодние мероприятия. В программе — спектакли, детские мастер-классы и выступления казанских групп.