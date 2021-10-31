Минниханов поздравил татарстанцев с Днем автомобилиста

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте» с Днем автомобилиста.

Руководитель республики по традиции разместил мем с самим собой, обыгрывающий необходимость замены летней резины на зимнюю и собственное увлечение автоспортом (Рустам Минниханов — профессиональный автогонщик, заслуженный мастер спорта РФ).

Президент Татарстана также поинтересовался у подписчиков, когда именно они планируют менять резину. «Автомобилистлар көне белән, дуслар! Тәгәрмәчләрне кайчан алыштырырга уйлыйсыз? Поменяли резину на зимнюю?» (в переводе с татарского — «С Днем автомобилиста, друзья! Когда собираетесь менять колеса?») — написал он.

День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта) в России отмечается в последнее воскресенье октября. Этот праздник был установлен еще в советское время, в 1976 году. С 1996-го отмечался как День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, но в 2000-м День работников дорожного хозяйства оказался установлен в качестве отдельного праздника.