Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание на значение автомобильного и городского пассажирского транспорта в общей системе перевозок. Эти виды транспорта «занимают уверенные позиции в общей системе перевозок, играют важную роль в укреплении межрегиональных и международных связей, эффективном развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, напрямую влияют на качество жизни миллионов людей», заметил он.

В связи с этим, по словам Путина, государство «уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию ее инфраструктуры». В частности, он упомянул, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная техника, экологичная и удобная.

Кроме того, добавил российский лидер, «успешно воплощаются в жизнь масштабные программы, направленные на повсеместное внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений, расширение рынка предоставляемых услуг».

«Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — настоящие, преданные делу профессионалы. Убежден, вы и впредь будете с уважением относиться к традициям предшественников, достойно решать поставленные задачи», — подчеркнул Владимир Путин и пожелал работникам отрасли «всего наилучшего».

День работников автомобильного транспорта (День автомобилиста) в России отмечается в последнее воскресенье октября. Этот праздник был установлен еще в советское время, в 1976 году. С 1996-го отмечался как День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, но в 2000-м День работников дорожного хозяйства стал отдельным праздником.