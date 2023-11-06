Минниханов опубликовал архивное видео ко Дню Конституции Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов ко Дню Конституции республики опубликовал в своем телеграм-канале архивное видео.

«Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов нашей республики. Она создавалась не по чьей-либо указке, а базировалась на волеизъявление народа, выраженного в декларации и на референдуме 21 марта 1992 года», – говорит первый Президент РТ Минтимер Шаймиев.

Основной закон приняли на сессии 6 ноября 1992 года, документ вступил в силу на основании закона республики от 30 ноября того же года. Конституция была принята на основе Декларации о государственном суверенитете ТАССР, ее проект прошел международную правовую экспертизу, получив высокую оценку профильных экспертов. В 2022 году Конституции Татарстана исполнилось 30 лет.