Минниханов поздравил руководство и игроков РК «Стрела» с победой в Кубке России

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил руководство и игроков команды «Стрела» с победой в Кубке России по регби.

Поздравительная телеграмма адресована в том числе президенту клуба «Стрела» — Премьер-министру РТ Алексею Песошину, почетному президенту Федерации регби РТ Айрату Шафигуллину, директору клуба «Стрела» Рамилю Валиуллину и главному тренеру клуба «Стрела» Джейкобусу Полусу Нилу.

«Разделяю с вами, со всеми игроками и тренерами, а также [с] преданными болельщиками регби радость этого по-настоящему исторического как для команды, так и для татарстанского спорта в целом события», — заметил Минниханов.

По словам руководителя республики, «путь к этому триумфу был долог и непрост, и только огромная совместная работа и наставников, и игроков, и менеджеров, проявленные в решающем поединке высокое мастерство и полная самоотдача команды, а главное — неукротимая воля к победе помогли завоевать, наконец-то, заветный трофей».

«От души благодарю вас за радостные эмоции и возможность гордиться достижениями родного клуба, желаю вам крепкого здоровья и счастья, неизменной удачи и новых вершин в спорте и в жизни. Теперь „Только алга („вперед“ по-татарски — прим. Т-и)!“, как только могут летать стрелы — далеко и точно в цель», — заключил Рустам Минниханов.

Накануне в Москве казанская «Стрела» со счетом 23:12 победила красноярский «Красный Яр» и завоевала своей первый трофей, о чем сообщал «Татар-информ».