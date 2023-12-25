Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поздравил руководителей и игроков ВК «Зенит-Казань» с победой в Кубке России
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму руководству и коллективу волейбольного клуба «Зенит-Казань» по случаю победы в Кубке России.
Телеграмма адресована в том числе президенту клуба Рафкату Кантюкову, президенту Федерации волейбола РТ и Председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ и руководителю Администрации Раиса Татарстана Асгату Сафарову, старшему тренеру волейбольной команды
Алексею Вербову.
«От имени всех поклонников волейбола в Татарстане и от себя лично поздравляю команду «Зенит-Казань» с золотом в Кубке России по волейболу среди мужчин. Эта блестящая победа — результат высокого личного мастерства каждого игрока и успешного командного взаимодействия, в том числе всех тех, кто часто остается в тени — замечательного тренерского штаба, умелых спортивных менеджеров и неравнодушных спонсоров», — подчеркнул в поздравительном адресе Рустам Минниханов.
«Ваши совместные усилия помогли обеспечить очередной триумф и многолетнее лидерство казанского клуба, заслуженную славу нашей республики в отечественном спорте. Благодарю всех вас и отдельно Илью Федорова — лучшего игрока матча, за великолепную игру, радостное ощущение гордости за родную команду. От души желаю всем крепкого здоровья и новых успехов в наступающем году, неизменно быть первыми — на волейбольном поле и в жизни. Поздравляю!» — заключил Раис Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне «Зенит-Казань» обыграл в Москве столичное «Динамо» со счетом 3:1.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт