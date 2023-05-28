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Минниханов поздравил «Рубин» с чемпионством и возвращением в РПЛ
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанский футбольный клуб «Рубин» с победой на вчерашнем матче и триумфальным возвращением в Российскую Премьер-лигу. Он отметил, что команда сделала республике отличный подарок ко Дню химика.
«Поздравляю команду и болельщиков с чемпионством клуба и возвращением в Российскую премьер-лигу!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографией с игроками.
Напомним, накануне казанский клуб обыграл в чемпионском матче «Динамо» из Махачкалы и впервые с 2012-го года подарил столице Татарстана кубок. Подробности – в материале «Татар-информа».
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