Минниханов поздравил «Рубин» с чемпионством и возвращением в РПЛ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанский футбольный клуб «Рубин» с победой на вчерашнем матче и триумфальным возвращением в Российскую Премьер-лигу. Он отметил, что команда сделала республике отличный подарок ко Дню химика.

«Поздравляю команду и болельщиков с чемпионством клуба и возвращением в Российскую премьер-лигу!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографией с игроками.

Напомним, накануне казанский клуб обыграл в чемпионском матче «Динамо» из Махачкалы и впервые с 2012-го года подарил столице Татарстана кубок. Подробности – в материале «Татар-информа».