news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Спорт 28 мая 2023 15:57

Минниханов поздравил «Рубин» с чемпионством и возвращением в РПЛ

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанский футбольный клуб «Рубин» с победой на вчерашнем матче и триумфальным возвращением в Российскую Премьер-лигу. Он отметил, что команда сделала республике отличный подарок ко Дню химика.

«Поздравляю команду и болельщиков с чемпионством клуба и возвращением в Российскую премьер-лигу!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографией с игроками.

Напомним, накануне казанский клуб обыграл в чемпионском матче «Динамо» из Махачкалы и впервые с 2012-го года подарил столице Татарстана кубок. Подробности – в материале «Татар-информа».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное