«Рубин» – чемпион! Дубль татарского африканца, салют и кубок спустя 11 лет. Как это было?

«Рубин» выиграл золотые медали Первой лиги

Фото: rubin-kazan.ru

Фамейе отметил «золотой» дубль в тюбетейке

Один из самых интересных и эмоциональных сезонов в исполнении «Рубина» подходит к своему логическому завершению. Казанская команда, обеспечившая неделю назад возвращение в Премьер-лигу, достигла заключительной цели – кубка Первой лиги.

Днем ранее больше половины дела за «Рубин» сделала «Балтика», допустившая осечку на выезде против «Алании». Так что до заветного трофея казанцам оставалось всего ничего – обыграть в «золотом» матче махачкалинское «Динамо». И сделать это команде Рашида Рахимова удалось.

Состав на чемпионскую игру почти не отличался от всего того, что в последние пару месяцев тренерский штаб наигрывал в «Рубине». Цемент в обороне, летучие фланги, подвижная полузащита и Джоэль Фамейе на острие. Вообще, с приходом Рахимова именно ганец стал краеугольным камнем «Рубина» в атаке. В последних 7 матчах на счету Джоэля 5 голов, и неудивительно, что «золотой» дубль в столь важном матче оформил именно он.

В первом тайме африканец замкнул аут Ильи Самошникова и скидку Егора Тесленко, а во втором – прострел Дмитрия Кабутова. Примечательно, что сразу после второго мяча Фамейе побежал в сторону скамейки и.. попросил у сотрудников клуба тюбетейку. Надел ее на себя, преклонился перед болельщиками, но тут же «отхватил» от капитана команды Александра Мартыновича.

С 11 голами Фамейе вышел на первое место в гонке бомбардиров «Рубина» в сезоне Фото: rubin-kazan.ru

Почти год назад пижонское празднование Виталия Лисаковича в другом важнейшем матче стоило «Рубину» вылета из Премьер-лиги. Так что расслабиться лучшему бомбардиру команды в сезоне (11 голов) за полчаса до конца матча белорусский капитан не дал. И правильно сделал. Казанцы довели игру до уверенной победы – 2:0. Далее команду и болельщиков ждало самое интересное.

Сафиуллин поблагодарил Раиса, а кубок подняли два капитана

Незадолго до игры Первая лига в своих социальных сетях презентовала обновленный кубок. Впервые о нем еще в пятницу сообщил «ТИ-Спорт», а после победного матча главный трофей ФНЛ вживую увидели и трибуны «Ак Барс Арены». Правда этого момента стоило еще дождаться.

Так, большинство болельщиков не дожидаясь церемонии награждения, отправились домой. Нет, этим жестом поклонники не собирались продемонстрировать ничего плохого. Просто на саму подготовку к награждению «Рубина» кубком и золотыми медалями было потрачено невероятно много времени. Лишь более получаса персонал Первой лиги подготавливал награды и устанавливал на поле импровизированную мини-сцену. Вполне логично, что многие не выдерживали и уходили. Но те, кто остался, лицезрели незабываемый момент.

Слово взял президент клуба Марат Сафиуллин. В своем чемпионском обращении функционер выразил слова благодарности болельщикам «Рубина» и Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Поздравляю всех с выходом в РПЛ. Вперёд, «Рубин»! Алга, «Рубин»!» Фото: rubin-kazan.ru

«Сезон был для нашей команды сложным и интересным. На «Ак Барс Арене» мы видели много бесподобных команд и радовались красивой игре. Хочу выразить признательность руководству Республики Татарстан, в первую очередь Рустаму Нургалиевичу Минниханову.

Большое спасибо главному тренеру, его штабу, коллективу и, конечно, огромные слова признательности вам, дорогие болельщики! Именно с вашей поддержкой, когда у «Рубина» были тяжёлые времена, мы их прошли. Спасибо вам большое! Поздравляю всех с выходом в РПЛ. Вперёд, «Рубин»! Алга, «Рубин»!», – заявил Сафиуллин и присоединился в очередь за золотой медалью.

А спустя еще пару мгновений на поле вынесли и сам кубок. Поднять его доверили сразу двум капитанам команды – Александру Мартыновичу и Олегу Иванову. И тот, и другой на протяжении сезона «капитанили» в «Рубине» достаточное количество времени, поэтому выбор был справедлив.

Поднять кубок Первой лиги доверили сразу двум капитанам команды – Мартыновичу и Иванову Фото: rubin-kazan.ru

Сразу после торжественного поднятия трофея в игроков полетело золотое конфетти, на стадионе заиграл «We are the Champions», а небо разукрасилось красно-зеленым салютом. Кстати, победных фейерверков в этот вечер в Казани было немало. Недалеко от арены их запускали и радующиеся болельщики. В городе все походило на самый настоящий футбольный праздник.

«Золотая» раздевалка, шампанское и медаль для Слуцкого

Примерно через 15 минут после поднятия трофея игроки потянулись в сторону чемпионской раздевалки, куда повезло попасть и журналистам. Как подобается, главная речь осталась за главным тренером. Рашид Рахимов дождался всех опоздавших, в числе которых был и главный герой матча Фамейе, «напихал» им за медлительность, а затем поблагодарил подопечных за характер и профессионализм.

«Не имеет смысла сейчас говорить о прошедшей игре. Стоит сказать, что вы сделали за эти два месяца. Неожиданно для многих вы выдали самоотдачу и единство, показали желание выигрывать и догнать конкурента

Я рад, что каждый из вас сделал шаг вперёд. В футбольном плане, в плане интеллекта. У вас есть честь, достоинство и характер. За всё это я вас благодарю! Ваше отношение к работе – это было фантастически», – сказал Рахимов игрокам.

«Почему не особо праздновал чемпионство? Я наслаждался тем, что делает команда» Фото: rubin-kazan.ru

Прервал чемпионскую фразу тренера Лисакович, выбеживший с кубком в центр раздевалки. Сразу после этого в помещении начались танцы, традиционные брызги шампанского, а Рахимов любезно попросил всех сотрудников СМИ покинуть раздевалку.

Где-то через 5 минут Рашид Маматкулович пришел на пресс-конференцию, которая, по своей сути, никакого смысла уже не имела. Все, что тренер хотел сказать, он высказал в раздевалке, потому вопросы были чисто символическими и больше касались моментов, незатрагивающих саму игру.

Вы не особо праздновали с командой, хотя для вас это первая золотая тренерская медаль. Скажите, почему?

Все равно есть много эмоций внутри. Где-то ты хочешь выпустить этот пар. Бывают моменты, когда ты злишься на игроков… Я сидел и наслаждался в этот момент тем, что делает команда. Не игрой уже, потому что там я не наслаждался, а тем, что происходило после, естественно, наслаждался.

Известно ли вам, собирается ли «Рубин» отправлять золотую медаль Леониду Слуцкому?

Любой тренер, приходящий в команду, хочет сделать лучше. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже, какие-то обстоятельства складываются так, что невезение или еще что-то. Если он заслужил, то наверно отправят. Но это не ко мне вопрос. Регламент не читаю, не знаю, как это происходит. Но то, что Леонид Викторович старался сделать лучше для команды, это однозначно.

Осталась заключительная игра сезона, которая никакого турнирного значения иметь уже не будет Фото: rubin-kazan.ru

К слову о медали Слуцкого. После игры гендиректор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что клуб все-таки отправит медаль своему бывшему главному тренеру.

Каким будет «Рубин» в новом сезоне?

Дело сделано. «Рубин» с золотыми медалями Первой лиги вышел в РПЛ. Осталась лишь заключительная игра сезона против «Родины», которая никакого турнирного значения иметь уже не будет. Не только для казанцев, но и для москвичей, которые гарантированно попали в стыковые матчи. Так что уже сейчас говорить о будущем команды можно применимо к следующему сезону.

Итак, что ждет команду в межсезонье? В нашем недавнем материале об обновлении «Рубина» мы сообщали, что подготовка к трансферному окну началась в клубе задолго до концовки сезона. На столе у руководства клуба уже сейчас лежат шорт-листы по усилению нескольких ключевых позиций, преимущественно центральной оси.

По информации «ТИ-Спорт», громкие трансферы уровня игроков сборной России в клуб, наверняка, случатся. Однако, это не будет выглядеть, как массовая скупка футболистов времен испанского «Рубина». Костяк будущей команды, с большой долей вероятности, составят нынешние лидеры, а точечные усиления потребуются в каждую из линий. Как уже оговаривалось, «громить рынок» Рахимов точно не будет.

«Новый сезон? Работа в этом направлении уже началась, посмотрим, как все сложится» Фото: rubin-kazan.ru

«Новый сезон? Есть мысли, пока ничего озвучивать не буду. Это будет пошаговое движение, мы понимаем, что у нас большое количество игроков. Какие будут приобретения, еще нет конкретных имен. Но эта работа уже началась, посмотрим, как все сложится», – подытожил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru