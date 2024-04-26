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Минниханов поздравил подписчиков с Днем родного языка и днем рождения Тукая
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков своего Telegram-канала с Днем родного языка и днем рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая.
«Татар телем — халкым теле! (в переводе — „Татарский язык — язык моего народа!“)» — в частности, написал руководитель республики.
Кроме того, Минниханов выложил видео, в котором звучит первая строфа знаменитого стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тел».
Жители Алматы, Чебоксар, Горно-Алтайска, Ашхабада, Уфы, Ташкента, Бишкека и Баку в ответ на просьбу ведущего рассказывают, какое впечатление на них произвел этот текст, на своих родных языках (казахском, чувашском, алтайском, туркменском, башкирском, узбекском, киргизском и азербайджанском соответственно).
«Несмотря на то, что наши языки разные, наши сердца едины. Дух Тукая и сегодня объединяет нас, и через наши родные языки мы понимаем и уважаем друг друга», — резюмирует ведущий на татарском языке.
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