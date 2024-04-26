Минниханов поздравил подписчиков с Днем родного языка и днем рождения Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков своего Telegram-канала с Днем родного языка и днем рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

«Татар телем — халкым теле! (в переводе — „Татарский язык — язык моего народа!“)» — в частности, написал руководитель республики.

Кроме того, Минниханов выложил видео, в котором звучит первая строфа знаменитого стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тел».

Жители Алматы, Чебоксар, Горно-Алтайска, Ашхабада, Уфы, Ташкента, Бишкека и Баку в ответ на просьбу ведущего рассказывают, какое впечатление на них произвел этот текст, на своих родных языках (казахском, чувашском, алтайском, туркменском, башкирском, узбекском, киргизском и азербайджанском соответственно).

«Несмотря на то, что наши языки разные, наши сердца едины. Дух Тукая и сегодня объединяет нас, и через наши родные языки мы понимаем и уважаем друг друга», — резюмирует ведущий на татарском языке.