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Минниханов: Тукай и по сей день является олицетворением самобытности татарской культуры
Поэт и писатель Габдулла Тукай по сей день является олицетворением самобытности татарской культуры и братского единения с уникальными культурами других народов. Об этом в обращении по случаю празднования 138-летия со дня рождения татарского классика сказал Раис РТ Рустам Минниханов.
«Сердечно поздравляю вас с Днем родного языка и 138-летием со дня рождения великого татарского поэта и писателя Габдуллы Тукая. Именно в произведениях Габдуллы Тукая ярко обозначена роль родного языка как хранителя душевного тепла родных, кладовой духовной красоты и культурного богатства, связующей нити многих поколений», — сказал руководитель республики.
Он подчеркнул, что для татар традиционные духовно-нравственные ценности — это основа, которая помогает выстоять в любых самых непростых условиях, фундамент для стабильного развития и новых достижений.
«Их выражение в слове наиболее ярко проявилось в творчестве Габдуллы Тукая. Поэзия и проза гения татарской литературы пронизана любовью к Родине, в них воспеваются труд, мужественность, искренность, честность с собой и людьми. Габдулла Тукай не приемлет человеческие пороки, праздность и эгоизм. Именно поэтому его произведения вне времени. Красота слога и глубина мысли ставят Тукая в один ряд с гениями мировой литературы», — заявил Рустам Минниханов.
Он отметил, что книги с творениями писателя и поэта восхищали современников, придавали сил бойцам во время Великой Отечественной войны и сегодня вдохновляют на защиту Отечества.
«По сей день Тукай является олицетворением самобытности татарской культуры и братского единения с уникальными культурами других народов. Должную дань уважения Тукай отдавал непревзойденному поэту А.С. Пушкину, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Всем своим творчеством Габдулла Тукай доказал, что следование высоким ориентирам облагораживает как творца произведений, так и его почитателей. Пусть строчки из шедевров Тукая и сегодня найдут отклик в наших сердцах, вдохновят на добрые дела, новые достижения и подарят каждому душевное тепло», — сказал Раис РТ.
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