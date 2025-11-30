Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиц в социальных сетях (включая канал в мессенджере MAX) с Днем матери и разместил видеопоздравление с этим праздником.

В размещенном руководителем республике видеоролике дети просят помощи у своих матерей, после чего те помогают им в различных делах.

«Дорогие наши мамы, с праздником! Спасибо вам за всё – доброту, понимание и терпение, за безграничную вашу любовь и заботу!» – подчеркнул Раис РТ.

«Бүген иң кадерле һәм якын кешеләребез – ӘНИләр көне. Барлык әниләрне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм! Әниләрне хөрмәтлик һәм олылыйк, сүзләреннән чыкмыйк, ихлас яратыйк. Аларга озын һәм бәхетле гомер теләп яраткан балалары булып калыйк (в переводе с татарского – „Сегодня день самых дорогих и близких нам людей – День матерей. От всей души поздравляю всех мам с праздником! Мы уважаем и почитаем матерей, искренне любим их. Желаем им долгой и счастливой жизни и остаемся их любимыми детьми“)» – добавил Рустам Минниханов.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, которое в этом году пришлось на 30-е число.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.