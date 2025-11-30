Лейла Фазлеева поздравила женщин Татарстана с Днем матери

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева обратилась с поздравлением к женщинам республики в связи с праздником Дня матери, который отмечается сегодня.

«Этот праздник наполнен особым смыслом – в нем слились воедино любовь, признательность и глубокое уважение к вашему труду, вниманию и стойкости», – подчеркнула она.

По словам Фазлеевой, матери вкладывают всю душу в воспитание подрастающего поколения, учат детей доброте и честности, а их поддержка становится надежной опорой в трудные минуты.

Особые слова признательности она направила женщинам, чьи сыновья проходят службу в зоне специальной военной операции, подчеркнув, что благодаря их воспитанию страна получила мужественных и верных своей стране защитников.

«От всей души мы говорим "спасибо" матерям, воспитывающим детей с особенностями развития. Ваша судьба – пример неугасаемого терпения, ежедневного мужества и самоотверженной любви, которая помогает особенным детям добиваться жизненных успехов», – отметила заместитель Премьер-министра.

Лейла Фазлеева также поблагодарила приемных мам, чьи добрые сердца способны подарить ребенку веру в себя и домашнее тепло, а также многодетных женщин, являющихся опорой семьи и хранительницами лучших традиций родного дома.

В заключение Фазлеева пожелала всем матерям крепкого здоровья, душевного уюта, счастья и мира.

«Пусть дети радуют вас своими успехами, а внимание и признание окружающих согревают ваши сердца!» – заключила она.