Минниханов поздравил победителей суперфинала конкурса «Лидеры России» из Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму победителям суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», представляющим республику. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В число победителей вошли три татарстанца, а всего республику в суперфинале представляли семь конкурсантов. Наилучшие результаты продемонстрировали управляющий директор по информационным технологиям АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) Рафаэль Валеев, ранее работавший в ПАО «Ак Барс Банк», директор АНО «Образовательная культура», учредитель частной школы Тимербулат Самерханов и начальник Центра управления данными ПАО «Таттелеком» Михаил Фокин. При этом последний получил возможность принять участие в суперфинале благодаря введению дополнительных квот.

«Вы вошли в число лучших и перспективных управленцев страны, проявив высокие профессиональные и сильнейшие личностные качества, достойно представили родную республику и свою организацию на столь престижном состязании», — заметил Рустам Минниханов.

«Убежден, бесценные знания и опыт, полученные в ходе этого уникального марафона, откроют перед вами новые возможности, позволив всецело реализовать свой потенциал во благо всестороннего развития Татарстана и России. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно самосовершенствоваться, достигая новых высот в работе и в жизни. Удачи вам!» — пожелал Президент РТ.

Финальные состязания проходили с 26 по 29 мая в московском Гостином дворе. Всего в суперфинале приняли участие 300 конкурсантов из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями стали 106 человек.

Победители в течение года смогут получать консультации от наставников из числа ведущих государственных деятелей и руководителей крупнейших корпораций России. Как и в предыдущие годы, в роли одного из наставников выступает Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, все суперфиналисты получили от оргкомитета образовательный грант в размере 1 млн рублей на обучение в ведущих учебных заведениях страны.