Лейла Фазлеева поздравила педагогов Татарстана с Днем учителя

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила учителей, работников образовательных организаций и ветеранов педагогического труда с Днем учителя.

«Для всех нас этот праздник наполнен особой теплотой и искренней благодарностью. Учитель сопровождает человека в самом начале пути, помогает сделать первые и самые важные шаги к знаниям, к профессии, к самостоятельной жизни», – говорится в поздравлении.

Фазлеева отметила, что в Татарстане сформирована одна из авторитетных педагогических школ в России. По ее словам, учителя республики отличаются не только высоким уровнем подготовки, но и помогают воспитывать в детях ответственность, уважение к культуре и истории родного края.

«Именно вы, дорогие педагоги, создаете интеллектуальный фундамент республики, воспитываете будущих ученых, инженеров, врачей, деятелей культуры», – подчеркнула заместитель Премьер-министра Татарстана.

Она также обратила внимание на рост числа побед татарстанских школьников на всероссийских и международных олимпиадах и их поступление в ведущие вузы страны. Фазлеева связала эти результаты с работой педагогов и развитием системы образования республики.

Отдельно она поблагодарила ветеранов педагогического труда, отметив их вклад в формирование традиций системы образования Татарстана.

«Желаю всем учителям крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых успехов и достижений! С праздником!» – пожелала Фазлеева.