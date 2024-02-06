Минниханов поздравил нового Премьера Казахстана Бектенова с назначением на этот пост

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост Премьер-министра Республики Казахстан.

«Искренне желаю вам плодотворной деятельности, направленной на стабильное и динамичное развитие государства, повышение благосостояния его граждан», — подчеркнул Раис РТ.

«Казахстан является одним из ведущих зарубежных торговых и инвестиционных партнеров Татарстана. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие в деле расширения нашего сотрудничества в рамках дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан», — добавил он.

«Прошу принять мои уверения в глубоком к вам уважении, а также пожелания доброго здоровья и новых достижений в работе», — завершил свое поздравление Рустам Минниханов. Примечательно, что оно адресовано от него не только как Раиса Татарстана, но и как от председателя Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку прежнее Правительство страны во главе с Премьером Алиханом Смаиловым, занимавшим этот пост с января 2022 года.

Сегодня казахстанский лидер назначил новым главой кабинета Олжаса Бектенова, ранее руководившего его администрацией с апреля 2023 года.