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Токаев принял отставку Правительства Казахстана
Правительство Казахстана во главе с Премьером Алиханом Смаиловым ушло в отставку. Сегодня ее принял Президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.
Временно исполняющим обязанности Премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр, который ранее был первым заместителем Смаилова.
Согласно сообщению, члены Правительства продолжат исполнять свои обязанности до того, пока не будут утвержден новый состав Кабмина.
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