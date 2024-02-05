Токаев принял отставку Правительства Казахстана

Правительство Казахстана во главе с Премьером Алиханом Смаиловым ушло в отставку. Сегодня ее принял Президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

Временно исполняющим обязанности Премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр, который ранее был первым заместителем Смаилова.

Согласно сообщению, члены Правительства продолжат исполнять свои обязанности до того, пока не будут утвержден новый состав Кабмина.