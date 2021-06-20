Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медиков с профессиональным праздником на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

«Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Ваш труд — бесценен! Сәламәт булыгыз! («Будьте здоровы!» по-татарски — прим. Т-и)» — написал руководитель республики.

Минниханов также выложил видеоролик, посвященный борьбе работников системы здравоохранения с пандемией коронавируса Covid-19.

Ранее Президент РТ вручил государственные награды России и Татарстана отличившимся работникам здравоохранения и сотрудникам Роспотребнадзора, о чем сообщало ИА «Татар-информ».