Минниханов наградил отличившихся медиков и сотрудников Роспотребнадзора

Президент РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана отличившимся работникам здравоохранения и сотрудникам Роспотребнадзора. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В своем выступлении Рустам Минниханов напомнил, что государство серьезно вкладывается в совершенствование

материально-технической базы сферы здравоохранения. Речь идет о строительстве новых больничных корпусов, оснащении медучреждений ультрасовременным оборудованием, развитии инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы. «Но главное наше богатство — это люди, посвятившие себя спасению жизни и здоровья населения», — подчеркнул он.

Кроме того, Президент Татарстана обратил внимание на вклад медиков в борьбу с пандемией коронавируса, которая оказалась серьезным испытанием для всех. «Именно медицинские работники и сотрудники Роспотребнадзора первыми приняли на себя обязательства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сражались за людей в „красных зонах“ на пределе человеческих возможностей и сил. Проявляли наивысшую гуманность, принципиальность и твёрдость в вопросах защиты интересов населения», — заметил он.

Президент РТ поблагодарил сотрудников бригад скорой помощи и санитарной авиации, врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и медсестер, младший медицинский персонал, техников и водителей, сотрудников Роспотребнадзора за их работу. «Дорогие друзья! Мы отмечаем ваши заслуги и благодарим за самоотверженный и благородный труд. Хочу от всей души поздравить вас с высокими наградами и наступающим профессиональным праздником — Днем медицинского работника (День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, которое в этом году приходится на 20-е число — прим. Т-и)», — заявил Минниханов.

После этого состоялась церемония вручения государственных наград — всего ими оказались отмечены 36 специалистов. Заслуженным работником здравоохранения РФ стал главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин. Водитель станции скорой медицинской помощи Казани Игорь Сафронов и старший фельдшер станции скорой медицинской помощи Набережных Челнов Елена Смирнова получили благодарственные письма Президента России.

Медалей РТ «За доблестный труд» оказались удостоены главврач казанской Центральной городской клинической больницы №18 Ринат Залалдинов и заведующая отделением переливания крови ДРКБ Светлана Хлебникова. Медалями «100 лет образования ТАССР» награждены ветеран труда Виктор Морозов и главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по РТ Фания Шайдуллина. Кроме того, некоторые медики и сотрудники Роспотребнадзора стали заслуженными врачами Татарстана и заслуженными работниками здравоохранения РТ.

Фото: tatarstan.ru.