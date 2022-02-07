Минниханов поздравил «королеву льда» Валиеву с победой в командном турнире Олимпиады

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Камилу Валиеву с победой в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Он напомнил, что такие победы — это не просто результат большого мастерства, но и ответственности перед собой и всей командой.

«От имени татарстанских любителей фигурного катания, от себя лично искренне поздравляю тебя со званием олимпийской чемпионки и первой убедительной победой на соревнованиях самого высокого уровня», — говорится в поздравительном адресе руководителя Татарстана.

Он отметил, что Валиева блестяще справилась со всеми поставленными задачами и стала первой спортсменкой в женской группе, исполнившей четверные прыжки.

«Пусть эмоции этого значимого личного и большого общего триумфа вдохновляют тебя на новые яркие выступления и уверенные победы. Только вперед, наша юная королева льда, так, как это можешь только ты, — безукоризненно четко и изящно для членов жюри, недосягаемо красиво для соперников и завораживающе волшебно — для миллионов поклонников фигурного катания», — написал спортсменке Рустам Минниханов.

В завершение он пожелал фигуристке удачи и новых побед.

Подробнее о «золотом» выступлении россиян – в материале ИА «Татар-информ».